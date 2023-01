Inwoners IJsselstein dupe van oplichters die via brief proberen toe te slaan: ‘Doe dit dus niet’

Gemeente Utrecht is er nog niet over uit óf en hoe een tippelzone in afgeslank­te vorm zou moeten terugkeren

Utrecht is er nog niet over uit of de tippelzone in afgeslankte vorm in de stad moet terugkeren, zoals een commissie over sekswerk onlangs adviseerde. Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Eelco Eerenberg lieten donderdagmiddag weten nog na te denken óf en zo ja hoe dat er uit zou moeten zien. Dit voorjaar willen de bestuurders hierover een besluit nemen.

19 januari