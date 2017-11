Inwoners Stichtste Vecht denken mee over klimaatplannen

Ook op het Berlijnplein vliegen de parkeerbonnen je om de oren

7:08 Het zal voor de rechtgeaarde Utrechter wennen zijn, maar sinds een aantal jaar wordt het middelpunt van de stad niet meer gevormd door het Domplein, maar door het Berlijnplein. Nu mag ik mij sinds kort precies een halve eeuw Utrechter noemen: moeite met het nieuwe 'centrum' heb ik allerminst. Utrecht is al millennia in beweging en dat zal altijd zo blijven. En mocht er ooit een Vinex richting De Bilt verrijzen, dan komt het Domplein vanzelf weer in beeld.