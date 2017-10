Inwoners van Wijk beslissen over autovrije Markt

Of de Markt in Wijk bij Duurstede autovrij wordt, gaat een groep van maximaal 60 Wijkenaren bepalen. De politici wachten aan de zijlijn af wat er uit de bus rolt.

Dat is de bedoeling van de nieuwe aanpak van deze heikele kwestie die de politiek en belangengroepen al decennialang verdeeld houdt. Als de inwoners in twee bijeenkomsten onder leiding van het externe bureau Urban Design uit Haarlem tot een gezamenlijk plan over de nieuwe inrichting van de Markt komen, inclusief de kwestie van het al of niet parkeren op het plein, dan wordt dat plan ook uitgevoerd.

Verantwoordelijk wethouder Wil Kosterman (GroenLinks): ,,De Markt is een precair gebied. Iedereen vindt er wat van. De Markt maakt emoties los. Het is de nu de kunst om al die verschillende meningen boven tafel te krijgen en vervolgens te zoeken naar meerderheden. Van de deelnemers wordt gevraagd dat zij zich verplaatsen in de argumenten van de anderen en dat zij zich niet beperken tot het verkondigen van het eigen gelijk. Zetten ze de hakken wel in het zand, dan isoleren ze zich in de groep en is hun rol in deze nieuwe werkwijze uitgespeeld.’’

Uitgangspunten

Kosterman vindt het een spannende aanpak waarvan nu nog niemand de uitkomst kent. Behalve dan dat de nieuwe Markt moet voldoen aan enkele uitgangspunten. Het historisch karakter van de Markt moet intact blijven. Verdwijnen er parkeerplaatsen op de Markt, dan moeten die ergens anders gecompenseerd worden. De Grote Kerk moet goed bereikbaar blijven. Ook mag de aanpak van het verkeer op de Markt niet leiden tot meer verkeersoverlast op de Singel. Voor de herinrichting van de Markt is 130.000 euro beschikbaar.

Kosterman wil haar eigen opvatting over de Markt niet prijsgeven. Maar haar eigen partij ijvert toch al decennialang voor een autovrije Markt? Kosterman: ,,Ik vind het ouderwets om iets ingrijpends als de herinrichting van de Markt even met een meerderheid in de gemeenteraad af te tikken. Dat is het oude denken. In plaats van iets opleggen doe ik het liever met draagvlak van de bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat er een mooiere en betere Markt uitrolt. Een plek van en voor ons allemaal.’’

Belangen

Op 25 oktober treffen de meedenkers elkaar vanaf 15.30 uur voor de eerste keer in café De Gouden Leeuw. Gestreefd wordt naar een evenwichtige groep waarin diverse belangen zijn vertegenwoordigd. Zoals die van winkeliers en bewoners van de Markt en van andere winkelstraten in de binnenstad, horecaondernemers, consumenten en organisatoren van evenementen in de binnenstad.