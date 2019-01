Inzamelingsactie voor oud-Utrechtspeler De Kogel levert bijna 17.000 euro op

,,Dit is boven verwachting”, reageert Carolien van Meel enthousiast. Het totaalbedrag op de dag dat haar doneeractie eindigt, is veel hoger uitgevallen dan zij had durven dromen toen ze de actie eind vorig jaar begon. ,,De opzet was een bloemetje en een fruitmand. Dat het nu zó mooi is geworden, is fantastisch.”



Na het horen over de moeilijke tijd die De Kogel doormaakt tijdens zijn revalidatie, moest Van Meel naar eigen zeggen wel in actie komen. De voetballer kreeg in juni vorig jaar een ernstig ongeval met een taxi op Malta. Al binnen enkele dagen leverde de actie voor hem driehonderd donaties en duizenden euro’s op. Inclusief donaties van supporters van rivaliserende clubs en oude bekende van hem uit de voetbalwereld.