De politie laat nauwelijks nog via sociale media weten waarom de politiehelikopter wordt ingezet. ,,We vliegen zo vaak, daar is geen beginnen meer aan’’, zegt woordvoerder Willemijn Pomper van de politie Midden-Nederland.

Gisteravond vloog een helikopter zeker een halfuur rondjes boven park Oudegein in Nieuwegein. Veel inwoners vroegen zich op sociale media af wat er aan de hand was, maar de politie deed daar geen mededelingen over.

Later bleek dat de politie was afgegaan op een melding van een gillend meisje. Dat werd niet gevonden. Op Twitter en op Facebook kwamen ook talloze meldingen binnen van mensen die behalve de helikopter ook politiewagens in de wijken Fokkesteeg, Wijkersloot en het centrum van Nieuwegein hadden gezien.

Ramptoerisme

Volgens de landelijke eenheid van de politie, die de helikopter op verzoek van de verschillende politieposten de regio in stuurt, kan een dergelijke melding storend werken. ,,Als we elke keer vertellen waar we zijn en waarom, kan dat tot ramptoerisme leiden’’, zegt Dennis Janus van de landelijke politie.

Sinds in 2009 voor het eerst politiehelikopters werden ingezet om te assisteren bij het opsporen en oppakken van mensen of om op een andere manier de agenten op de grond te assisteren, hebben burgers vragen over de rondcirkelende vliegtuigen, die het nodige lawaai produceren. Zeker ’s avonds laat of ’s nachts, als mensen in hun nachtrust gestoord worden, vragen ze zich af waarom de helikopter ingezet wordt.

Daarop werden onder meer enkele Twitteraccounts aangemaakt waarop te zien was waar de inzet voor nodig was. ,,Daar waren we soms iets te enthousiast in’’, zegt Janus van de landelijke politie. ,,We hebben ervan geleerd en afgesproken dat de regionale eenheden de communicatie over de inzet verzorgen.’’