Is de roltrap bij spoor 12 al gemaakt? Ivan (31) houdt je op de hoogte met dit instagramaccount

Werkgevers schreeuwen om personeel, terwijl tienduizen­den arbeids­krach­ten werkloos zijn

Wachtlijsten bij de kinderopvang, uitval in het openbaar vervoer en gesloten restaurants. Het personeelstekort is in vrijwel alle sectoren merkbaar. Tegelijkertijd doen tienduizenden mensen uit de regio Utrecht niet mee aan het arbeidsproces, terwijl ze wél inzetbaar zijn. Hoe krijgen we die onbenutte arbeidskrachten aan het werk?

10 november