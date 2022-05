Is er nog steeds wrijving tussen de oude kernen in Nieuwegein? ‘Wij zijn boos, Jutphaas is verpauperd’

update/video Zeker drie gewonden bij botsing A2, snelweg tussen Breukelen en Utrecht weer open

Op de A2 bij Breukelen zijn zondagmorgen rond halfzeven twee auto’s hard achter op elkaar gebotst. Zeker drie mensen raakten daarbij gewond. Een hond die in één van de auto’s zat is door de dierenambulance opgehaald. Onbekend is of het dier gewond is.

8 mei