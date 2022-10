Is er plek voor 60.000 nieuwe bomen in Utrecht? ‘Wordt een enorme uitdaging’, zegt deze deskundige

Vergunning afgegeven, maar wel ander schip voor vluchtelin­gen in Nieuwegein

Vluchtelingen zullen in de nabije toekomst in Nieuwegein op een ander schip worden opgevangen. Het wordt de MS Princess, in plaats van de eerder gecommuniceerde MS Serena. Het schip komt wel op dezelfde plek te liggen: in het Merwedekanaal, nabij de Vreeswijksestraatweg en het Cals College.

20 oktober