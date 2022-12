Is er voor het slavernijmonument geen waardiger plek te verzinnen dan op een gifbelt in Wittevrouwen?

Woede over dumpen olievaten in water bij Loenen: ‘Onbegrij­pe­lijk dat mensen dit doen’

‘Ontzettend boos’, is hij op de mensen die zomaar zes olievaten in het water vlak bij zijn huis gooiden. ,,Onbegrijpelijk dat mensen dit doen’’, zegt Chris Portengen, raadslid van Streekbelangen Stichtse Vecht. Hij trof zaterdagochtend vroeg de vaten aan in het water bij gemaal Holland Sticht en Voorburg bij Loenen aan de Vecht.

4 december