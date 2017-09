Is FC Utrecht het nieuwe Twente?

In de toto is een 2'tje zetten op Utrecht nu helemaal geen gekke gedachte, waar dat jarenlang steevast een 1'tje was. Dat heeft enerzijds te maken met de puinhopen die Joop Munsterman als Twente-voorzitter achterliet en anderzijds met de opmars van Utrecht onder Ten Hag.



Voetbalanalyticus Kenneth Perez over het duel van zondag: ,,Boem, deze móet Utrecht pakken. De start van Twente is rampzalig. Dat heeft geen goede ploeg en Utrecht wel, zeker in de breedte. Je ziet daarin duidelijk de hand van de trainer. Utrecht heeft echt niet allemaal goede spelers, maar ook doorsnee eredivisiespelers als Mark van der Maarel en Sean Klaiber komen in deze speelwijze prima uit de verf.''