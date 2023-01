Is foie gras op het menu nog wel van deze tijd? ‘Ganzen worden wekenlang met een buis volgepropt’

met update Zeven dierenacti­vis­ten aangehou­den na bezetting restaurant in Utrecht vanwege ‘foie gras’ op het menu

Dierenactivisten hebben vrijdagavond een restaurant in Utrecht bezet. Ze deden dat omdat daar foie gras op het menu staat, stellen ze. Een dierlijk product dat verboden is om in Nederland te maken, maar het mag nog wel verkocht worden, aldus de actiegroep. De politie hield zeven activisten aan.

6 januari