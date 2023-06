Is het hoogste bod straks nog een garantie voor de huissleutel?

Sfeer in lingerie­win­kel grimmiger: ‘Dame die woedend bh’s op de toonbank smeet’

Ondernemer Floor van de Pavert is het beu. Steeds vaker krijgt ze in haar drie lingeriezaken te maken met klanten die stennis schoppen - soms wordt er zelfs geschreeuwd of gedreigd. ,,Ze willen iets en de hele wereld moet zich daar nú naar voegen.’’