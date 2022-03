ITH wil coalitie die bouwt in Houten-oost en dus moeten D66 en GroenLinks snel ‘kleur bekennen’

In de onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur voor Houten wil inwonerspartij ITH dat er zo snel mogelijk een ei wordt gelegd over de vraag waar straks een nieuwe wijk met enkele duizenden woningen wordt gebouwd. D66 en GroenLinks moeten hierover vandaag nog ‘kleur bekennen.’

Dat zei vanochtend Willem Zandbergen van deze partij die als de grote winnaar uit de bus kwam van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij deed in het gemeentehuis verslag van de eerste ronde gesprekken over een nieuwe coalitie. ITH zelf is voorstander van bouwen in Houten-oost. Nog deze zaterdag wil Zandbergen met D66 en GroenLinks ‘verdiepende gesprekken’ voeren over de vraag hoe zij hierin staan. Woningbouw was hét centrale thema tijdens de campagne.

GroenLinks en D66

Deelname van GroenLinks aan een nieuwe coalitie lijkt het verst weg, aangezien deze partij altijd fel tegen bouwen in het landelijk gebied van Houten geweest. Bij D66 staat de deur naar Houten-oost op een kier, maar ook deze partij kiest liever voor Noordwest (Doornkade en wijde omgeving).

Beide partijen gaven lucht aan het gevoel al vóór het begin van feitelijke onderhandelingen voor het blok te worden gezet. Maar Zandbergen wil dat er klare wijn wordt geschonken. ,,Bouwen in Houten-oost is de grote roze olifant in de kamer die ik niet onbenoemd wil laten.’’

NatúúrlijkHouten en SGP

In de race voor een plekje in de nieuwe coalitie liggen vooral NatúúrlijkHouten en de SGP goed op koers. Beide zijn winnaars én kiezen onverbloemd voor Houten-Oost. Zandbergen wil bovendien verder praten met CDA en VVD, die elk een zetel inleverden. Ook de PvdA, met nog maar één zetel over, doet nog mee. Dat geldt niet voor Houten Anders en de ChristenUnie. Volgende week zaterdagochtend is er in het gemeentehuis weer een openbare bijeenkomst over de voortgang van de coalitievorming. Dan wordt ook een informateur aangesteld.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.