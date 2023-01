Jaap en Gina verlaten hun landelijke stek in Culemborg voor oude liefde: ‘Huis is heel groot voor 2 mensen’

huis te koop Dit ‘fantasti­sche’ herenhuis in Vianen is uniek in zijn soort (en staat te koop)

Voor dit herenhuis in Vianen moet u diep in de buidel tasten, maar het is dan ook een uniek pand. Het echtpaar Bestebreurtje woont er sinds 2003 en gaf deze markante woning de naam Vrijburgh. Enkele bijzonderheden op een rijtje: de woning aan de Langendijk is gebouwd volgens de gulden snede, het is een rijksmonument én heeft een tuin die zijn gelijke in de regio niet kent.

