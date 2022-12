Jaar cel geëist tegen vrachtwagenchauffeur die Melissa doodreed op vluchtstrook van A2

Het ongeval maakte aan einde aan het nog jonge leven van Melissa uit Den Bosch, en betekende ook het einde van de topsportcarrière van broer Robin, die een succesvol vechtsporter was. Hij kon zijn loopbaan niet meer hervatten vanwege het letsel dat hij bij het ongeval opliep.

Broer en zus waren gestrand op de A2 omdat de Fiat waar ze in reden kuren vertoonde. Aanvankelijk wachtten broer en zus in de berm buiten de auto, maar omdat Melissa het koud kreeg, ging zij half in de auto zitten. Broer Robin leunde op de wagen. Ze stuurden nog berichten op sociale media: ‘Dit overkomt ons weer’. En toen ging het vreselijk mis.

Remmen gebeurde te laat

De chauffeur reed met zijn vrachtwagen zonder te remmen op de vluchtstrook van de A2 in op de stilstaande auto in. De verdachte heeft nog steeds geen idee hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Uit onderzoek werd duidelijk dat de vrachtwagen al een stuk over de vluchtstrook reed en de chauffeur pas op het allerlaatste moment de Fiat van broer en zus Van Roosmalen op de vluchtstrook stil zag staan. ,,Ik heb nog geprobeerd te remmen, maar het was te laat”, zei verdachte El Housine J.

Waarom hij zo lang op de vluchtstrook reed, zegt hij niet te snappen. Hij kende de weg, was vlakbij zijn werkgever, werd nergens door afgeleid en had ruim zicht op de weg. Het was niet druk en het weer was prima. Uit onderzoek is niet gebleken dat de chauffeur vlak voor het ongeluk op zijn telefoon of navigatieapparatuur zat te kijken.

Onoplettenheid

,,Hij weet eigenlijk helemaal niets meer van dat moment en zat dus gewoon helemaal niet op te letten. Hij heeft zeer onvoorzichtig en onoplettend gehandeld”, oordeelde de officier van justitie. Behalve de celstraf eiste ze een rijontzegging voor de man voor vier jaar, die een carrière als taxichauffeur ambieert.

De nabestaanden van Melissa legden emotionele slachtofferverklaringen af. Daarin werd benadrukt hoezeer ook hun levens voorbij zijn na de fatale klap. Broer Robin gaf aan dat hij er niet warm van zou worden als de verdachte achter de tralies moet, maar ook niet warm werd van de gedachte dat hij als taxichauffeur terug de weg op wil. ,,Melissa was mijn maatje, we deden alles samen. Die dag is ons alles ontnomen. We willen dat meneer eerlijk is over wat er is gebeurd. Gerechtigheid voor het leven dat Melisa is ontnomen.’’

