Jaarbeurs weet het zeker: Songfestival kan in Utrecht

140 uur werkstraf geëist tegen 14-jarig lid van ‘omafiets­ben­de’ Leidsche Rijn

15:00 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 140 uur werkstraf geëist tegen een 14-jarige verdachte van gewelddadige berovingen in Leidsche Rijn en IJsselstein. De verdachte maakte deel uit van een bende op omafietsen, die het begin dit jaar op scholieren in de omgeving van Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn had gemunt.