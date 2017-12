Jacco (20) vraagt via groot scherm zijn Elise (19) ten huwelijk op Utrecht Centraal

Bekerfeest vol optimisme rond GVVV in Veenendaal

13:34 Circa 580 Veenendalers reizen vandaag naar Leeuwarden om ‘hun’ GVVV te steunen in de achtste finale van de KNVB-beker. Het is geen volksverhuizing zoals in 2012 toen 2.500 supporters GVVV in Alkmaar steunden tegen AZ, maar duidelijk is dat de club leeft.