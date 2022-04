Jacqueline ontmoette de liefde van haar leven toen ze ziek was: ‘Je moet één ding weten, ik heb kanker’

Het schijnt dat sommige ambtenaren onder de tafel verdwenen als Jacqueline Rabius voor hen aan de lijn hing. Want altijd als ze belde, vloog de power door de hoorn. Of Jacqueline had zelf een plan waar ze collega’s voor wilde mobiliseren óf ze wilde uitleg over een vraag van een journalist.



En was er dan iets misgegaan, waren bijvoorbeeld de verkeerde bomen gekapt, dan waren de rapen gaar. Dan rustte Jacqueline niet voor ze alle informatie had en liet daarbij duidelijk haar mening doorschemeren. Vervolgens gaf ze journalisten met open vizier zo volledig mogelijk informatie.