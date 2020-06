Jan (84) komt om in vuurzee in woning, buurt reageert geschokt: ‘Hij was een topbuurman’

Zwartgeblakerde muren, een ingestort dak en scheuren in de muren. De ochtend na de brand is goed te zien hoe verwoestend het vuur in de woning aan de Koningin Wilhelminaweg heeft huisgehouden. Terwijl een kraan het huis stukje bij beetje aan het afbreken is, komen bewoners op straat bij elkaar. De een legt een bloemstuk, de ander kijkt verslagen naar de uitgebrande woning, waar witte schermen omheen zijn gezet.



‘Verschrikkelijk’ en ‘wat erg’ zijn de meest gehoorde reacties. ,,Jan was een topbuurman. Echt een schat van een man”, zegt een buurvrouw. ,,We hadden goed contact. Ongelofelijk dat hij er niet meer is.”