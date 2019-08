Jan Keizer en Anny Schilder staan in Utrecht voor het allerlaatst samen op podium

De Volendammers geven dan een speciaal afscheidsconcert in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat heeft Omroep MAX, die tv-opnames van de show maakt, maandag bekendgemaakt. Kaarten zijn al te koop.

Fans bedanken

Voor het tweetal is het een waardige afsluiting. ,,Het is fantastisch om op deze manier afscheid te nemen van het leven als professioneel zanger. Alles komt samen bij dit laatste concert: de fans, mooie muziek en dierbare gastartiesten”, aldus Jan. Anny, die anders dan Jan wel nog in haar eentje wil blijven optreden, is het hiermee eens. ,,Ik kijk enorm uit naar dit bijzondere concert. Het is een mooie gelegenheid om alle fans te bedanken voor hun jarenlange steun.”