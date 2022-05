Jan Vente kandidaat-wethouder voor CU/SGP Lopik: ‘Hij weet dat het een kwestie van aanpakken is’

Omwonenden nieuwe golfbaan schrikken zich rot van felle lichten: ‘Het lijkt wel een landings­baan’

Omwonenden van het golfcentrum in aanbouw in het Noorderpark gaan op verzoek van gemeente De Bilt in gesprek met de exploitant over de zorgen die bij hen leven. De bewoners blijven bang dat het golfcentrum een partycentrum wordt. ,,Dat wordt het niet”, bezweert de exploitant. Maar garanties dat er geen horeca komt, wil hij niet geven.

9 mei