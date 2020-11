Janny (86) moest vijf kinderen grootbrengen van de bijstand, en tóch was ze altijd gelukkig

Het verbinden van arm en rijk, en de zoektocht naar een beter leven, staan centraal in de viering van Sint-Maarten, de beschermheilige van Utrecht. Op woensdag 11 maart wordt Sint-Maarten gevierd. Leven in armoede of met weinig middelen heeft de nog zelfstandig wonende Janny niet ongelukkig gemaakt. Alhoewel ze nu slecht ter been is en last heeft van een slechte rug, straalt ze van geluk. Op het dressoir in haar woonkamer staan ingelijste familiefoto’s van haar vijf kinderen en tien kleinkinderen. Ze pakt de foto van haar overleden man Hiepko, in zijn volkstuin samen met haar kleinzoon. ,,Ze hielden zo van die tuin,’' zegt ze.