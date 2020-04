Jarenlange celstraf dreigt voor man die meisje (15) uit Zeist misbruikte. ‘Je bent gewoon een pedofiel’

Shoppen als Beyoncé bij deze woonwinkel: ‘Veel mensen merken tijdens het Netflixen dat hun bank niet meer lekker ligt’

17:15 Tom Doedijns, die de Utrechtse vestiging van woonwinkel Home Stock aan de Oudegracht runt: ,,Het is lastig om er een stijl aan te hangen. De winkel is eclectisch, een bonte bedoening. We onderscheiden ons in lef, kleur en materiaalgebruik. Je kunt er alle kanten mee op, van een roze bank met dertig kussens tot een grijze twee-en-een-halfzits.”