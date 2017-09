Jarenlange celstraffen voor overval op 93-jarige vrouw in Loenen

Verdachte mensenhandel dreigde prostituee 'haar kop kapot te slaan'

13:52 De vier Bulgaren die ervan verdacht vrouwen in Nederland tot prostitutie te dwingen, ontkennen allemaal. Een van hen zei in 2013 tegen zijn eigen vrouw, die op het Zandpad in Utrecht werkte: ,,Als je nog één keer chef tegen me zegt, zal ik je kop kapot slaan.’’