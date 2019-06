Jasmijn (9): ‘Liefe burgemeester. Wilt u iets voor mij doen?’

Het meisje maakt zich zorgen over hardrijdend verkeer bij haar huis langs de Damweg en besloot in actie te komen. Haar brief had resultaat: de eerste burger stuurde een handgeschreven brief terug: donderdag 6 juni plaatst hij een verkeersdisplay bij de woning.

Jasmijn Wong Fong Sang maakt zich vooral zorgen over haar poes, schreef ze.,,Wilt u een flitspaal neerzetten bij Huize Geertje, want onze poes is heel bang voor de veel te hard rijdende motoren en auto’s’’, luidt de handgeschreven brief van het meisje.

,,Ik ben bang dat de poes aangereden wordt. Of dat ze straks helemaal niet meer naar buiten durft’’, vertelt de leerlinge van groep vijf bij de landelijke jarendertigvilla, Huize Geertje. ,,Van de buren is al een kat doodgereden.’’ Over zichzelf zit ze minder in: ,,Wij weten dat we goed uit moeten kijken.’’

Eigen idee

,,Het was haar eigen idee om aan de burgemeester te schrijven’’, zegt moeder Daniëlle. Vader Ronald en zijzelf waren aan het werk. ,,Toen we thuiskwamen lag Jasmijns brief op tafel.’’

Het gezin verhuisde een half jaar geleden vanuit Leidsche Rijn naar Polsbroekerdam, voornamelijk voor de landelijke omgeving. Daniëlle wijst op een ooievaar die in een weiland naar voedsel loopt te zoeken: ,,Kijk, dat vind ik helemaal geweldig.’’

Intussen valt het nog niet mee om poes Lucky te pakken te krijgen voor de foto. Het rood-witte huisdier is duidelijk bang voor de langsrazende auto’s. Moeder Daniëlle: ,,Ze was van kennissen in Nieuwegein, die een appartement hebben.’’

Dapper

,,Ik heb Jasmijn geschreven dat ik het heel dapper van haar vond om te schrijven’’, zegt burgemeester Laurens de Graaf, vader van twee dochters van 8 en 6. ,,Heel goed als inwoners, ook kinderen, de burgemeester weten te vinden. Het is een uiting van burgerschap om een probleem aan de orde te stellen.’’

Een flitspaal kon de burgemeester Jasmijn niet beloven, schreef hij. ,,Dat kan alleen de politie. Wij kunnen wel een display neerzetten die de snelheid van passerende auto’s weergeeft.’’