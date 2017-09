Jatkat Sebas steelt alles wat los- en vastzit

Het begon ooit met leeggelopen ballonnen, maar niet veel later sleepte de kater Sebas ondergoed, sokken en sopdoekjes mee naar huis. Gisteren nog was het een hoes van een slaapzak. Sebas is een kleptokat. Hij ‘jat’ spullen bij de buren.

Suzanne Verhoog kreeg de kater in 2011. De Utrechtse haalde Sebas uit het asiel en viel vooral voor zijn blauwe ogen. Wat ze toen nog niet wist, was dat de kater graag bij de buren snuffelt. Hij zet geregeld de straat in de Utrechtse wijk Lombok op stelten.

En hij komt met van alles thuis: werkhandschoenen, sokken, onderbroeken, kussensloop, kinderknuffels. ,,In de eerste maanden was er nog niet zoveel aan de hand’’, zegt Verhoog. ,,Hij kwam eerst met een paar ballonnen aan, maar daar heb ik niet zo veel aandacht aan gegeven. Maar later werden het steeds andere dingen. Ik weet niet waarom Sebas dat doet. De laatste twee, drie jaar neemt hij steeds meer mee naar huis.’’

Werkhandschoenen

Op een gegeven moment kwam hij met werkhandschoenen thuis.,,Hij kwam eerst met de ene, iets later met de tweede. Zo doet hij dat ook met sokken. Hij heeft altijd een paar. Die werkhandschoenen kwamen bij een huis vandaan waar een verbouwing is. Een paar huizen verderop. Die mensen deden bij iedereen een briefje in de deur of die handschoenen waren gevonden. Wel een beetje hilarisch dat het mijn kat was die ze had meegenomen.’’