Je weet niet waar je kijken moet in VR Cinema Leidsche Rijn

In de CineMec in Leidsche Rijn ging dinsdagavond de virtualrealitybioscoop in première. VR Cinema moet de toekomst worden van de bioscoop.

Echte grote blockbusters zijn er voorlopig nog niet te verwachten in VR Cinema. ,,Het gaat echt om kleine films of trailers van grote films. We staan pas aan het begin van deze nieuwe ontwikkeling’’, zegt Gerben Kuipers, oprichter van CineMec. ,,Maar je kan straks bij wijze van spreken zélf in de huid van James Bond kruipen. Dat is toch fantastisch!”

Gerben Kuipers loopt zichtbaar trots rond op de vierde verdieping van zijn bioscoop. ,,Toen ik hier de eerste paal in de grond sloeg zei ik al dat we met deze bioscoop innoverend zouden zijn. Dat hebben we bewezen met de nieuwste technieken en met de komst van de expositie van Harry Potter. En nu weer met de VR Cinema.”

Bril

Bezoekers van de VR Cinema krijgen een speciale bril en een koptelefoon op hun hoofd. Ze zitten op een luxe stoel die 360 graden kan draaien, zodat je de belevenissen in de film vanuit alle hoeken en standen kan beleven.

Het effect daarvan bewijst zich in een gladiatorfilm, waarmee je lettelijk tussen de gladiatoren in het colosseum in Rome staat. Het lijkt zo echt dat je als vanzelf uitwijkt voor de bloedspetters die van de zwaarden afkomen. Even verderop krijsen een aantal dames die midden een horrorfilm zijn terecht gekomen.

Enthousiast

De eerste bezoekers zijn in elk geval enthousiast. ,,Het beeld was niet heel erg scherp, maar je kon wel echt alles heel mooi meekrijgen”, glundert de 22-jarige Angela. Haar vriendin Irene: ,,Je zit er echt middenin en je wil steeds meedoen. Ik vond het heel lastig om te bepalen waar ik moest kijken.”