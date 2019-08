Jeepsafari eindigt in familiedrama in Turkije: ‘Bestuurder moet als een bezetene hebben gereden’

Mandy Schoemaker, woordvoerder van reisorganisatie Reas Travel Group, is bekend met de excursie en de route die toeristen afleggen. ,,Je gaat dwars door de bergen van Alanya en krijgt halverwege een geweldig uitzicht over het natuurgebied. Het is een veilige, sterke route zonder gekke haarspeldbochten of krappe weggetjes zoals in Oostenrijk. De bestuurder moet wel als een bezetene hebben gereden.”