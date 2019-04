Jehova’s getuige dreigt na misbruik dochters rest van zijn leven in cel te moeten slijten

Jarenlang misbruikte hij twee dochters. Dat geeft Nathan J. (52 jaar) uit Nieuwegein toe. De Jehova’s getuige moest zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden. ,,Het is verschrikkelijk dat het gebeurd is. Maar ik zat niet met mijn handen in onderbroekjes.’’

Toen ze jaren na het misbruik binnen het jehovagezin de moed had om haar moeder te vertellen over de praktijken van haar vader in haar jonge tienerjaren, kreeg de dochter een nieuwe klap. Haar moeder koos de kant van haar vader. ,,Het veilige gevoel dat vele kinderen kennen is mij onbekend’’, zei het misbruikslachtoffer vandaag. ,,Ik had lichamelijk veel pijn en om mijn emotionele pijn niet meer te voelen, ben ik in mijn polsen gaan snijden. Dat hij naar mijn zus ging toen ik mijn deur op slot deed, daarover heb ik nog steeds schuldgevoel. Beseft hij wel dat hij mijn leven heeft verwoest? Ik heb een litteken dat nooit meer zal verdwijnen. Mijn ouders bestaan niet meer voor mij.’’

Pijn

Nog nooit is in Nederland een Jehova’s getuige onherroepelijk veroordeeld voor misbruik binnen de geloofsgemeenschap. In eerste instantie werd ook in deze misbruikzaak alles ‘opgelost’ door therapie voor het gezin binnen de gemeenschap en veel gesprekken met ouderlingen. Maar toen de dochter na haar trouwen en verbreken van contact met haar ouders aangifte deed, volgde alsnog strafrechtelijke vervolging. ,,Ik begrijp dat dit strafbaar is’’, zei de verdachte vandaag.

In tranen hoorde de dochter het verhaal van haar vader aan. Het gezin is uit elkaar gevallen en de jehovafamilie is volgens Nathan J. verscheurd. ,,Ze haat mij.’’ Hij vertelde uitgebreid over de gebeurtenissen van voor 2010 en leek soms in tranen. ,,Ik heb nooit gezien dat ze pijn had. Het lijkt wel of ik een beul ben. Maar dan zou ik niet met mezelf kunnen leven. Vreselijk.’’ De welbespraakte keurig geklede man ontkende dat sprake was van dagelijks misbruik. ,,Ze kroop bij me op schoot. We hadden in die tijd de gewoonte om bij elkaar te liggen. Op de bank. Of in bed.’’ Dat hij een erectie kreeg, zag hij toen niet als fout.

Quote Ik begrijp zelf ook niet waarom ik toen niet bedacht dat wat ik deed niet kon Nathan J. Toen het meisje aangaf dat ze niet meer wilde en begon te gillen of zich opsloot op de wc, verplaatste hij zijn praktijken naar de andere dochter, die geen aangifte deed. ,,Weet u edelachtbare, ik begrijp zelf ook niet waarom ik toen niet bedacht dat wat ik deed niet kon. In die tijd heb ik het weggestopt. Voor mij was het toen geen misbruik.’’ Dat besef is pas gekomen na de aangifte en dadertherapie.

Hij spreekt van ‘heel veel spijt’. ,,Ik ervaar elke dag de vreselijke consequenties van wat ik toen gedaan heb. Ik begrijp heel goed dat ik haar emotioneel pijn heb gedaan. Als ik het kon herstellen deed ik dat. Kinderen houd ik nu uit mijn buurt, ik vind dat allemaal veel te complex.’’

,,Het gaat om een kind van 10’’, benadrukte de officier van justitie. ,,Ik was helemaal van slag, in shock’’, zei de verdachte over het moment dat hij zich realiseerde dat sprake was van misbruik. Officier Tromp fel: ,,Wat bedoelt u met ‘zij had de regie’ en ‘ze leek het niet erg te vinden’? Hoe kan een vader nu niet weten dat dit misbruik was? Zijn eigen lusten heeft hij botgevierd op zijn dochters.’’ Nathan J.: ,,Ik zat niet met mijn vingers of hand in onderbroekjes.’’ Om even later toe te geven dat hij met zijn vingers het meisje vaginaal betastte.

Terminaal