Jennifer weet wanneer buurvrouw Samira voor de deur staat: ‘Ze heeft haar eigen manier van kloppen’

Ondanks orkaan bij kamp vermaakt scout Janna uit Houten zich goed in Zuid-Ko­rea: ‘Onwerke­lijk hier te zijn’

Het is voor duizenden Nederlandse scoutingtieners een unieke kans die zich maar één keer voordoet: mee gaan naar de World Scout Jamboree (WSJ). Een evenement waar duizenden scouts van over de hele wereld samenkomen. Dit jaar vindt-ie plaats in Zuid-Korea, maar het mega-kamp wordt geteisterd door extreme weersomstandigheden. Janna van de Werken uit Houten is óók in Zuid-Korea: ,,We hoorden dat er een tyfoon onze kant op komt.”