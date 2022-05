Jeroen speelde zijn snoeiharde riffs en stierf op het podium met een glimlach op het gezicht

Beyond the Pale heette Jeroens band. Als een roedel hongerige wolven waren ze van plan de podia te gaan veroveren. Je omschreven hun muziek als ‘Jeroenmetal’. Hij was een lieve man die sprak met zachte stem, maar op het podium was hij een beest. Eén van zijn gitaren stond tijdens de condoleance zwijgend naast zijn foto. Erbij lag ook een versleten Iron Maiden-shirtje. De mouwen had Jeroen er vanaf geknipt.