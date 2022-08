Jeroen vreest voor tekort aan burgerhulpverleners bij hartstilstand: ‘Er kunnen onnodig slachtoffers vallen’

Balk: ,,We hadden het zo geregeld, dat overal in de gemeente voldoende AED’s hangen en dat meer dan negenhonderd vrijwilligers waren opgeleid om deze te bedienen in geval van nood. Maar als er niks gebeurt, verliezen we zo'n vierhonderd van deze hulpverleners. Daarmee nemen ook de overlevingskansen af van mensen die worden getroffen door een hartstilstand. En dan kunnen er onnodige slachtoffers vallen.’’

De boosdoener is corona, stelt Jeroen Balk. Om burgerhulpverlener te worden moet je een basiscursus volgen die elke twee jaar wordt opgefrist. ,,Maar in coronatijd lagen die opleidingen stil. Veel burgerhulpverleners zijn daarom te lang niet bijgeschoold. Hun certificaten zijn verlopen. Wie niet alsnog zo'n opfriscursus volgt, wordt per 1 januari 2023 niet meer opgeroepen.’’

HartslagNu

Veilig Houten is aangesloten bij HartslagNu. Burgerhulpverleners moeten zich hier registreren. Doet zich ergens een hartstilstand voor, krijgen hulpverleners in de buurt een oproep via hun mobiel. Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als binnen die tijd wordt gereanimeerd met een draagbare AED (externe automatische defibrillator). De ambulance kan niet altijd gegarandeerd binnen zes minuten aanwezig zijn.

Balk heeft met zijn particuliere stichting de afgelopen jaren gewerkt aan een dekkend systeem in Houten: verspreid over de gemeente hangen voldoende AED’s. Er staan ook genoeg burgerhulpverleners paraat om binnen die grens van zes minuten te kunnen blijven. ,,Maar iedereen moet natuurlijk wel dat geldige certificaat hebben, vandaar dat ik deze wake-upcall doe. Want als je hulp nodig hebt, moet die wel komen van iemand die precies weet wat hij moet doen.’’

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.