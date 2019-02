Jerrel Z. ontkent betrokkenheid bij liquidatiepoging Khalid H.: ‘Ik ben geen moordenaar’

,,Ik zou gaan racen. Ik ben geen moordenaar.” Dat zei verdachte Jerrel Z. vanochtend tegen de rechtbank, bij de start van het proces rond de ‘vergisliquidatie’ op de 31-jarige Hakim Changachi en de verijdelde poging om Khalid H. te vermoorden. Changachi werd in januari 2017 in het portiek van een flat aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten.

Al het geld was welkom bij de 26-jarige Amsterdammer, toen hij 13 januari 2017 werd gebeld door medeverdachte Marciano D. (27). Of hij zin had in een klusje? ,,Je weet dat het niet gaat om een taxiritje. Ik ben van de straat, dus ik weet dat. Wie wil er nou niet gaan rijden.” Na overleg met zijn vriendin stemde Z. in. ,,Al het geld was welkom.” En dus besloot Z., die in het criminele milieu ook wel ‘Rasta’ wordt genoemd, in een gestolen grijze Skoda Fabia naar Utrecht te rijden. ,,Ik ging mee met de stroom. Ik wilde gewoon wat geld verdienen.”

Engeltje op zijn schouder

Volgens het OM gaat het in deze zaak om een 'vergismoord’: niet Hakim Changachi was het doelwit, maar zijn flatgenoot Khalid H. Twee dagen na de moord op Changachi verijdelde de politie de poging om H. alsnog te doden. ‘Hij had een engeltje op zijn schouders’, schreven de verdachten van deze poging in elkaar in versleutelde chatberichten toen al een aantal keer was H. ontkomen.

De andere verdachten in deze zaak staan woensdag voor de rechter. Het gaat om Guyno O., Ferrel T. Zij zouden volgens het OM de fatale schoten op Changachi hebben gelost. Marciano D. moet ook woensdag voor de rechter verschijnen. Een andere betrokkene werd in januari 2017 doodgeschoten. Na de moord op Changachi besloot Nabil B. naar de politie te gaan en werd hij kroongetuige. Sinds dat moment zijn de verhoudingen in de onderwereld op zijn kop gezet. Nabil B. wees Ridouan Taghi aan als opdrachtgever. Taghi is momenteel de meestgezochte crimineel van Nederland.

‘Ik ben geen moordenaar’

Jerrel Z. zegt niet geweten te hebben dat hij betrokken was bij de poging Khalid H. te liquideren. Hij heeft verklaard dat hij dacht dat er een plan was om een partij drugs te stelen. ,,Wiet of pillen, dat dacht ik.” Dat in de auto door de politie colaflessen gevuld met benzine en aanstekers werden gevonden, waarschijnlijk om de auto in de brand te steken na de liquidatie, zegt Z. niet te hebben geweten. ,,Ik zou gaan racen. Ik ben geen moordenaar,” zei hij tegen de rechters.

De Skoda Fabia met daarin Jerrel Z. en Marciano D. reed in Utrecht naar verschillende plekken in Overvecht waarvan bekend was dat Khalid H. ze dagelijks bezocht, zoals een vestiging van New York Pizza en een shishalounge. Toen Khalid H. die nacht doorhad dat de Skoda Fabia achter hem aan zat belde hij alarmnummer 112. Niet veel later ging de Skoda Fabia, met Z. achter het stuur, op de vlucht. Daarna ontstond een flinke achtervolging, waarbij snelheden van 160 km/u werden bereikt.

Automatisch vuurwapen langs de snelweg

Tijdens de vlucht over de A27 in de richting van Hilversum werden wapens uit de auto gegooid. Uiteindelijk crashte de Skoda. Later werd langs de snelweg onder meer een automatisch wapen van het merk Zastava gevonden. ,,Ik heb geen wapens gezien, maar tijdens de vlucht zat Marciano te kloten. Ik was in paniek en heb alleen op de weg gelet.” Volgens Z. zou het goed kunnen dat zijn medeverdachte dat wapen uit de auto heeft gegooid. Politieagenten zagen ook dat het raam aan de rechter achterkant open stond, nadat Z. en D. waren aangehouden.