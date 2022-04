Jerry: ‘Als we iets enthousiaster hadden doorgeslikt, dan hadden we Amsterdam verslagen’

Een smerig klusje, maar iemand moet het doen, zullen we maar zeggen. De resultaten van dat chemisch verantwoord piskijken zijn altijd goed voor een stevige krantenkop. Want wij Utrechters houden wel van een blowtje of een snuifje, en vooral van een pilletje. En ook het meest recente onderzoek stelt niet teleur. De concentratie MDMA – het werkzame bestanddeel in xtc - is in Utrecht, verdisconteerd naar het aantal inwoners, de op een na hoogste van heel Europa.