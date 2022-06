Jerry dacht een écht stukje van Paleis Lofen te winnen, helaas liep het anders

Jonathan mist titel, maar gaat vol vertrouwen naar nacompeti­tie: ‘We horen in de tweede klasse’

Derdeklasser Jonathan liep ondanks de zege op DOSC (2-0), een ongekend aantal punten (72) en een indruk- wekkend doelpuntenreeks (119) toch de titel mis. Een man overboord is er niet. De Zeister formatie bulkt van het vertrou- wen voor de nacompetitie. Zaterdag is Hercules de eerste horde. ,,Ik geloof dat we naar de tweede klasse gaan. Daar horen we ook thuis.”

6 juni