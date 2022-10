Jerry denkt diep na hoe hij de vlag moet ophangen om zijn solidariteit met vishandelaren kenbaar te maken

Wie krijgt 30 jaar lang 10.000 euro per maand? Staatslote­rij zoekt winnaar Droomsala­ri­strek­king

Voor de komende dertig jaar elke maand 10.000 euro netto krijgen, deze droom is voor iemand in Vianen die een lot heeft gekocht werkelijkheid geworden. De Staatsloterij is nog op zoek naar de winnaar, omdat deze zich nog niet heeft gemeld.

