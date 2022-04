Jerry denkt tijdens zijn vakantie aan Oekraïense vluchtelingen: ‘Van kingsize bed naar veldbed’

met video Talenwon­der Martin (10) zingt na zes weken Nederland al het Wilhelmus, en daar blijft het niet bij

Het was een bijzonder moment tijdens de viering van Koningsdag op de markt in Veenendaal. De 10-jarige Martin Tkachuk uit Oekraïne droeg bij de aubade ten overstaande van een paar duizend mensen het Wilhelmus foutloos voor. Best knap voor een jochie dat pas zes weken in Nederland is.

28 april