Jerry: Forum heeft zich in Utrecht al overbodig gemaakt nog vóór het goed en wel is begonnen

utrecht kiest Een stemhulp voor wie graag een joint rookt, een studio verhuurt op Airbnb of nog vaker wil feesten

Stel, je rookt graag een joint in een coffeeshop. Of je verhuurt je studio in de binnenstad van Utrecht als je zelf op vakantie bent. Op welke politieke partij kun je dan het beste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Steeds meer actiegroepen en belangenverenigingen wijzen de kiezer de weg met eigen stemwijzers.

9 maart