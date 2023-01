Jerry Goossens over mislukte aardwarmteprojecten: ‘Ik zie een wildkattende wethouder’

Wie gratis wil trouwen in regio Utrecht, moet veel geduld hebben: zolang is de wachttijd per gemeente

Wie gratis wil trouwen in Utrecht, moet maar liefst tien maanden wachten voordat er plaats is. Daarmee is de stad koploper in regio Utrecht als het gaat om wachttijden voor een gratis huwelijk. ,,Het geld dat je daarmee bespaart - en dat is héél veel - kan je uitgeven aan het diner, feest en locatie.”

17 januari