Jerry Goossens veranderde van Jerry Oliver in Jerry Fucking Ramsey toen hij een Beef Wellington maakte

Meest fameuze winkel van Kockengen sluit zijn deuren: ‘Kleine ramp voor het dorp’

De meest fameuze winkel van Kockengen en omstreken sluit na 36 jaar de deuren. De ijzerwarenwinkel van Adrie de Lange kan de concurrentie met ‘het internet’ moeilijk aan. Het is in het dorp in korte tijd al de tweede middenstander die ermee stopt.

21 december