Jerry is blij dat zijn stadsie is uitgeroepen tot beste fietsstad, maar mist de chaos (en vrijheid) van vroeger

Zoiets als het WK allroundschaatsen of de verkiezing van de beste dj door het tijdschrift MixMag, waar jarenlang steevast een Nederlander bovenaan eindigde. Nederland is nou eenmaal fietsland bij uitstek. Vlak en compact met een gematigd klimaat. Maar toch, toen ik het las sprong me hartsie open, was ik blij, wat dachie wat. Er is geen mooier fietsplekkie als Utereg me stad.