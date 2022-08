Jerry is niet zo onder de indruk van aanhouding van ‘twee kwajongens’ met een waterpistool

column‘Opnieuw schietpartij in Utrecht, politie houdt twee mannen aan’, zo kopte deze krant daags na het incident. Ook andere lokale media berichtten over het vuurgevecht. Dat had plaats twee dagen nadat er in het Julianapark eveneens was geschoten. Daarbij raakte een 28-jarige man gewond. Bij gebrek aan een dader -die had de benen genomen- arresteerde de politie het slachtoffer.