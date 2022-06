Jerry is trots op zijn stad: ‘Ik ben al 37 jaar een échte Utrechter!’

COLUMN ‘Utrecht blijven we. Met z’n allen. Al 900 jaar. En tot het tegendeel bewezen wordt, is Utrecht onsterfe­lijk’

Utrecht is jarig. Nou ja, officieel pas overmorgen. Maar in het licht der eeuwen maken die paar dagen geen verschil. Daarbij is 900 zo’n eerbiedwaardige leeftijd dat je de festiviteiten niet op een enkel dagje kunt afraffelen. Nee, we gaan een lange, hete feestzomer tegemoet, waarin het feestvarken lekker en welverdiend in het zonnetje wordt gezet.

31 mei