Jerry over burgemeester Dijksma die naar klimaattop in Malmö gaat: ‘Wie houdt wie nou voor de gek?’

Kunstwerk van Yukiko (46) in theater­café Nieuwegein is af: ‘Helemaal tevreden’

Het kunstwerk van kunstenaar Yukiko Spaan (46) in het theatercafé van De Kom in Nieuwegein is af. Het kostte haar elf weken zwoegen, maar nu is ze helemaal tevreden. ,,Ik hoor alleen maar positieve reacties.”

4 mei