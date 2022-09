Jerry over Chinese beveiligingscamera's in Utrecht: ‘Yes, daar is de AliExpress!’

Slopen of renoveren? Mitros en gemeente Nieuwegein komen na jaren met plan voor ‘gevange­nis­flats’

De bewoners van de flats aan het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein krijgen na jaren eindelijk duidelijkheid over het voortbestaan van hun woningen. Worden ze gerenoveerd of gesloopt? Woningbouwcoöperatie Mitros en gemeente Nieuwegein komen met een voorstel.

29 september