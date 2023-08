Jerry over mentale opvoeding en de psychleraar: ‘Het is een sympathieke gedachte’

de kwestie Telefoon­ver­bod op de middelbare school, óók in de pauze: vindt u dat een goed idee?

Mobieltjes in de klas zijn vanaf 1 januari verboden in het Nederlandse middelbaar onderwijs, maar sommige scholen doen ze nu al in de ban. Op het Utrechts Stedelijk Gymnasium worden mobieltjes in de onderbouw zelfs in de pauze verboden. Wat vindt u: terecht, of een vergaande maatregel?