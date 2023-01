Jerry over vuurwerkverbod: ‘Als ik Utrecht was, zou ik alvast een ruime voorraad vuilnisbakken aanleggen’

gedicht Dichter Baban Kirkuki telt af naar 2023: ‘De stad Utrecht geeft jou haar mooiste gezicht’

Het is bijna middernacht en ‘Middernacht’ is ook de titel van een gedicht dat Baban Kirkuki speciaal voor iedereen in Utrecht schreef. Hij vond inspiratie in het vuurwerk dat op punt van losbarsten staat, en waarbij de vraagt tegelijk opspeelt of er niet eerdaags een vuurwerkverbod zou moeten komen?

31 december