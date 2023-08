Jerry trof dropstaafjes aan in zijn gootsteenkastje en werd poepdetective

Eerder deze week schreef ik over het dier dat zich via een illegale faunapassage toegang tot mijn gootsteenkastje had verschaft. Wat voor soort dier het is, heb ik nog steeds niet kunnen achterhalen. Het heeft zich nog altijd niet laten zien, maar maakt zijn/haar/x aanwezigheid kenbaar door de keuteltjes die hij/zij/hen heeft achtergelaten. Daaruit kan ik, amateur-poepdetective die ik ben, in elk geval opmaken dat het geen muis betreft.