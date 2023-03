Jerry vindt het kunstwerk op de Neude geinig, maar zag wel een foutje waar je in Vegas niet mee weg komt

Kleurrijk kunstwerk op de Neude maakt tongen los: is dit de Kabouter Buttplug van Utrecht?

‘Lelijk’, oordeelde ruim twee derde van de AD-stemmers in een poll over het nieuwe kunstwerk dat het aanzien van de entree van de Neude-bibliotheek sinds deze week bepaalt. Op sociale media ging het los. Toch is de kans best aanwezig dat de Utrechter het uitbundige lichtsculptuur uiteindelijk gaat koesteren en niet meer wil missen. ,,Soms is niet iedereen meteen klaar voor kunst.”