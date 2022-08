Jerry was een tikje geroerd toen hij de UIT-lopers weer achter hun mentor aan zag hobbelen

We staan weer als vanouds in de file, pakken het vliegtuig alsof het de bus is (al zou niemand vier uur bij de halte wachten om de bus alsnóg te missen) en thuiswerken doen we hooguit nog een dag per week, omdat we het geroddel rond de koffieautomaat toch misten. Alles is bij het oude. Hooguit wat hectischer en massaler dan voorheen.